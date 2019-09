Dalla Francia, Allegri pronto a tornare ad allenare: aspetta…l’esonero di Tuchel

Potrebbe essere il classico rumor di mercato, ma l’insistenza con cui rimbalza la voce sembra poter confermare quanto già uscito nei giorni precedenti: Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, sarebbe pronto a tornare su una prestigiosa panchina europea.

Dalla Francia, ed in particolare durante la trasmissione After Foot, rimbalza il retroscena secondo cui l’ex tecnico bianconero starebbe aspettando una chiamata importante dalla Ligue 1. Sarebbero due le squadre molto interessate ad Allegri: in primis il Monaco e, come alternativa a Tuchel, in caso di suo esonero, il Paris Saint-Germain.

Gli ultras del Monaco hanno chiesto l’esonero di Leonardo Jardim attraverso un comunicato ufficiale e sperano di riuscire presto a svoltare. Ma l’idea Psg è quella che più attira Allegri che starebbe attendendo un passo falso di Tuchel, magari in Champions League, per poter prendere il suo posto alla guida dei campioni di Francia.