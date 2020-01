Dalla Francia, colpo di scena Neymar: pronto al rinnovo col Psg

Sempre sotto la lente d’ingrandimento per i rumors di mercato, questa volta Neymar può davvero stupire. Dal desiderio palesato più volte di tornare a Barcellona, dove per sua stessa ammissione è stato felice, alla possibilità di rinnovare con il Paris Saint-Germain.

Questa la clamorosa indiscrezione riportata da Le Parisien, secondo cui l’entourage del brasiliano avrebbe aperto al rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.

OBIETTIVO – Neymar vuole tornare ad alzare la Champions League e vorrebbe farlo proprio con i campioni di Ligue 1 che non hanno mai vinto questa competizione. Il trionfo con il Psg avrebbe un sapore particolare per O’Ney che sarebbe tentato dal voler provare a fare la storia del club. A questo punto non sembra, quindi, improbabile che con l’abilità del ds Leonardo e la volontà dle giocatore, le parti possano arrivare al clamoroso accordo.