Dalla Francia, emergenza Coronavirus: disoccupazione parziale per i giocatori del Nizza

L’emergenza Coronavirus è ormai arrivata anche in Francia, dove i campionati sono stati momentaneamente sospesi. Per far fronte alle conseguenti difficoltà economiche, il Nizza, come riporta L’Equipe, ha varato dallo scorso 17 marzo la disoccupazione parziale per tutti i dipendenti del club, calciatori sospesi. Una decisione, ha sottolineato la società francese, volta a proteggere tutto il personale e le loro attività. A tutti i dipendenti verrà riconosciuto un compenso pari al 70% della tariffa oraria lorda, con il club che lascerà inoltre aperta la possibilità di intraprendere un periodo di ferie retribuite.

DALLA FRANCIA, L’IDEA DELLA FEDERCALCIO: FINE DELLA STAGIONE IL 20 LUGLIO