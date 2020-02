Dalla Francia, Icardi furioso con Tuchel: lancia sedie sul pavimento

C’è un nuovo caso al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riporta soccerlink, Mauro Icardi avrebbe preso tutt’altro che serenamente la decisione del tecnico Thomas Tuchel di lasciarlo in panchina nella gara con il Borussia Dortmund, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions Lesague. L’attaccante, ricevuta la notizia, avrebbe infatti lanciato diverse sedie sul pavimento per sfogare la propria rabbia, rimanendo poi praticamente sempre in silenzio per tutta la durata della trasferta tedesca.

Tuchel, da quando siede sulla panchina dei parigini, non è nuovo a contrasti con alcuni dei suoi giocatori più rappresentativi: emblematico il suo rapporto non proprio idilliaco con Kylian Mbappé.