Dalla Francia: “Icardi, Marquihnos e Navas positivi”. Wanda annuncia di aver fatto il tampone e…

Altri tre calciatori del Psg positivi al Covid. Secondo il quotidiano francese L’Equipe Mauro Icardi, Marquinhos e Navas tutti del Psg hanno contratto il virus. “Gli ultimi test per PCR SarsCoV2 effettuati sulla prima squadra del Paris Saint-Germain hanno confermato tre nuovi casi positivi”, hanno spiegato in un comunicato i detentori del titolo francese della Ligue 1. “I giocatori stanno seguendo le misure sanitarie adeguate”. Il club non ha rivelato i nomi dei tre giocatori, ma il quotidiano sportivo francese L’Equipe ha riferito che i nuovi tre casi sono il difensore brasiliano Marquinhos, l’attaccante argentino Mauro Icardi e il portiere costaricano Keylor Navas. Intanto la moglie di Icardi, Wanda Nara ha pubblicato un post su Instagram dove specifica che non è positiva al Covid.