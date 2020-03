Dalla Francia: il Psg pronto ad ascoltare le offerte per tutti i suoi big tranne… Mbappé

Mentre l’emergenza Coronavirus è arrivata anche in Francia ripercuotendosi anche sul Paris Saint-Germain, che si è visto rinviare la gara contro lo Strasburgo, il club parigino pensa già al futuro. Secondo quanto raccolto da Paris United, i francesi, in vista della sessione estiva di mercato, sarebbero pronti ad ascoltare le offerte per tutti i loro big, con un’unica eccezione: Kylian Mbappé.

INAMOVIBILE – Malgrado un contratto che andrà in scadenza nel 2022 e la volontà dell’attaccante, almeno ad oggi, di non prolungare l’accordo, il Psg considera infatti il giocatore un elemento imprescindibile nel proprio scacchiere. Una notizia che non farà piacere al Real Madrid, da tempo sulle tracce del francese.

