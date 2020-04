Dalla Francia, le decisioni della Ligue 1: Psg campione e due retrocessioni

Manca ancora l’ufficialità, ma il Paris Saint-Germain sarà incoronato campione di Francia. Dopo la decisione del Governo transalpino di fermare la stagione sportiva 2019/20 per l’emergenza coronavirus, la Federazione Francese (FFF) avrebbe preso in mano la situazione relativa al campionato decidendo di fatto di nominare un vincitore e di far rispettare il regolamento secondo cui sarebbero previste anche due retrocessioni.

Stando a quanto riferisce L’Equipe, nelle vesti di Joel Domenighetti, la decisione è stata quella di confermare la classifica alla 27esima giornata, che quindi premia la squadra di Mbappé – e anche di Icardi – come vincitore del campionato in corso in virtù dei 12 punti di vantaggio sulla seconda, il Marsiglia. Confermate anche le retrocessioni e due promozioni dalla Ligue 2. Resta da capire, invece, la situazione per quanto riguarda l’accesso alle prossime competizioni europee. Intanto, il Psg fa festa per il suo sesto titolo nelle ultime sette stagioni…