Dalla Francia: Neymar-Psg, idillio finito dopo il ko con il Manchester United

Neymar vuole il Barcellona. Dopo il tentativo andato a vuoto la scorsa estate, il brasiliano del Paris Saint-Germain sarebbe nuovamente in pressing per lasciare la Spagna e fare ritorno ai blaugrana, formazione che ha salutato nell’estate 2017. Una scelta che sarebbe stata presa in un preciso momento, come svelato da L’Equipe.

CHAMPIONS LEAGUE – Stando a quanto raccolto dal quotidiano francese, il brasiliano avrebbe preso la decisione dopo il ko contro il Manchester United negli ottavi di finale della scorsa edizione della Champions League. Un’eliminazione che non sarebbe stata digerita da Neymar, aumentando in lui la nostalgia di Barcellona.

NEYMAR, RITORNO AL PASSATO CON VISTA AL FUTURO’ SCATTO SOCIAL CON MESSI E SUAREZ…