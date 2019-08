Dalla Francia: Neymar può restare al Psg

Mesi e mesi in cui si sono rincorse voci, ma alla fine il futuro di Neymar potrebbe essere ancora al Paris Saint-Germain. A riportare la notizia L’Equipe, secondo cui l’atteggiamento titubante delle pretendi al brasiliano potrebbero costringere l’attaccante a rimanere ancora in Francia cercando una riappacificazione con il club.

Né il Barcellona, né il Real Madrid e né la Juventus hanno infatti intrapreso passi concreti per portare avanti la trattativa, con continui ammiccamenti che non sono però mai sfociati in una trattativa vera e propria. Una situazione che starebbe spingendo il giocatore a una riflessione, visto un contratto in essere con i parigini lungo ancora tre anni.