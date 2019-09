Dalla Francia, Neymar torna in campo col Psg: i tifosi hanno pronta un’accoglienza…bollente

Neymar è pronto a rimettere i piedi in campo anche col Paris Saint-Germain. Dopo i problemi fisici, il brasiliano è tornato a giocare – e segnare -, anche con la sua Nazionale.

Adesso, però, è ora di rivederlo in campo anche col club. Dopo le vicende di mercato e il mancato passaggio al Barcellona, la palla passa al tecnico Tuchel che non ha mai nascosto la volontà di fare affidamento su O’Ney. Il ritorno in campo potrebbe, quindi, avvenire già per la sfida contro lo Strasburgo di questo fine settimana ma sull’apparizione di Neymar ci sono ancora diversi dubbi.

Problematiche legate non tanto alla società, quando ai tifosi. Infatti, secondo quanto riporta Le Parisien, Neymar potrebbe essere accolto in un clima surreale, molto simile a quello visto nella sfida contro il Nimes quando la frangia più calda del tifo aveva esposto striscioni contro il brasiliano. Lo stesso trattamento potrebbe essergli riservato nel prossimo match: cori, insulti e fischi, anche se non è da escludere che con la mediazione della società si possa arrivare alla totale indifferenza.