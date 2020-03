Dalla Francia: Psg, contatti con Allegri

E’ ormai prossimo alla rottura il rapporto tra il Paris Saint-Germain ed il tecnico Thomas Tuchel, che in estate potrebbe fare ritorno in Germania. Il club francese, per la prossima stagione, avrebbe individuato in Massimiliano Allegri l’obiettivo numero uno per la panchina. L’indiscrezione è stata riportata da Foot Mercato, secondo cui i parigini avrebbero già avviato i primi contatti con l’allenatore livornese, attualmente fermo dopo la fine dell’esperienza alla Juventus.