Dalla Francia: Psg, pronta l’offerta “anti-Real” per Mbappé

Il Paris Saint-Germain pensa già al futuro. Il club francese, in particolare, vuole blindare il suo gioiello Kylian Mbappé, che andrà in scadenza di contratto nel giugno 2022. L’attaccante è da tempo seguito con particolare attenzione dal Real Madrid, con il tecnico dei blancos Zinedine Zidane che sogna di avere alle proprie dipendenze il giovane fuoriclasse. Per respingere le avances dei madrileni, il Psg starebbe pensando ad un’offerta di rinnovo irrinunciabile per il giocatore.

OFFERTA – Secondo quanto raccolto da Le Parisien, il club sarebbe disposto ad offrire a Mbappé un ingaggio analogo a quello di Neymar. Un modo per respingere la tentazione Real.

