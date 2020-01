Dalla Francia, sicuri: Icardi al Psg fino al 2024

Mauro Icardi e il Paris Saint-Germain, futuro insieme. L’attaccante argentino in prestito ai francesi potrebbe essere riscattato dall’Inter. In Francia non hanno dubbi: il bomber potrebbe essere riscattato e per lui sarebbe pronto un contratto fino al 2024.

Secondo quanto afferma L’Equipe, Icardi verrà certamente riscattato per la cifra di 70 milioni di euro – concordata in precedenza con l’Inter – con Leonardo convinto di aver trovato il bomber giusto dopo quello che sarà l’addio di Cavani a fine stagione. Secondo l’altro quotidiano francese, Le Parisien, per il centravanti sarebbe pronto un lungo contratto fino al 2024. Le cifre ancora non sarebbero state concordate.