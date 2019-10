Dalla Francia, sicuri: Verratti pronto al rinnovo col Psg a cifre record

Aumentano sempre con maggiore insistenza le voci provenienti dalla Francia che vorrebbero Marco Verratti, centrocampista del Psg, prossimo al rinnovo di contratto.

Stando a quanto riporta RMC Sport, infatti, manca davvero poco alla firma ufficiale tra il centrocampista italiano e il club campione della Ligue 1. Il giocatore della Nazionale italiana, anche grazie ai costanti dialoghi tra il club e il suo agente Mino Raiola avrebbe trovato l’accordo per il prolungamento del contratto fino al giugno 2024. Per il classe ’92, anche un adeguamento della parte economica che, secondo i rumors, potrebbe arrivare a circa 17 milioni a stagione, a dimostrazione dell’ottimo feeling con l’ambiente e l’apprezzamento per le sue prestazioni sul campo.