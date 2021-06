Dalla Francia, sorpresa Psg: Pochettino vorrebbe la rescissione del contratto

Il tecnico argentino potrebbe lasciare dopo pochi mesi il club francese

Non è stata una stagione facile per il Paris Saint-Germain. Il club francese ha cambiato guida tecnica, abbandonando il progetto di Thomas Tuchel, passando a Mauricio Pochettino. I risultati, però, non sono stati esaltanti: secondo posto nella Ligue 1 dopo tre anni di vittorie, e semifinale di Champions League, eliminati dal Manchester City. L'unica soddisfazione è la vittoria in Coppa di Francia. E ora la situazione potrebbe non migliorare.