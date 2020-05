Djibril Cissé insegue il sogno: “Torno in campo in Ligue 1 anche gratis. Voglio i 100 gol”

Djibril Cissé ha voglia di gol. L’attaccante, con un passato anche in Italia, ha messo nel mirino, all’età di 38 anni, un nuovo obiettivo: 100 gol in Ligue 1, il massimo campionato francese.

Il bomber, già nel 2017 decise di ritornare a giocare dopo due anni di inattività all’Yverdon, club di terza divisione in Svizzera. Adesso, a quasi 39 anni (li compirà ad agosto), il secondo ripensamento. Parlando a So Foot, Cissé ha rivelato di voler scendere ancora una volta in campo in Francia per poter chiudere il cerchio e arrivare alla tripla cifra in Ligue 1: “Noi attaccanti adoriamo i goal: prima 25, poi 50, 75… L’obiettivo dei 100 è come un’ossessione, mi perseguita e sono rimasto fermo a 96. Me ne mancano solo quattro e questa situazione la vivo male, mi fa impazzire”.

GRATIS – L’attaccante sarebbe disposto anche a tornare gratuitamente pur di raggiungere l’obiettivo: “Vorrei tornare in un club di Ligue 1 per potere segnare quelle 4 reti. Se qualcuno mi chiamasse e mi desse questa opportunità in qualche mese sono sicuro che riuscirei a segnare e raggiungere il mio obiettivo. Sono testardo e faccio di tutto per portare a termine ciò che mi prefisso. Sono pronto a giocare gratuitamente, quindi non ci sarebbe alcun rischio per la squadra che punterebbe su di me”.