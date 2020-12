Domenech si presenta: “Farò di tutto per portare il Nantes in una posizione importante”

Dopo dieci anni, lo storico ex ct della Francia Raymond Domenech è tornato in panchina e guiderà il Nantes. Ecco le prime parole dell’allenatore: “Sono entusiasta di sedermi sulla panchina del Nantes – esordisce Domenech – , questo è un club leggendario e non vedo l’ora di mettermi a lavorare con lo staff per invertire il trend di questa squadra. Farò di tutto per portare questa società in un posto che le compete. Ci tengo a ringraziare in modo particolare Waldemar e Franck Kita per questa opportunità. La mia testa è già orientata al primo match contro il Rennes previsto per il 6 gennaio”.