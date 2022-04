Donnarumma sbaglia, Pochettino avvisa: “Keylor Navas sta tornando. Vediamo chi giocherà”

Il commento del mister del Paris Saint-Germain sul dualismo tra i pali

Una vittoria contro il Marsiglia che mette una seria ipoteca, se ce ne fosse stato bisogno, sul titolo della Ligue1. Eppure, la serata del Psg e soprattutto quella di Gianluigi Donnarumma non è stata affatto semplice. Il portiere italiano è stato protagonista in negativo di un'uscita errata in occasione della rete dell'OM che avrebbe potuto riaprire i conti nel big match di Francia. Un errore che non è passato inosservato a mister Mauricio Pochettino che nel post match, in conferenza stampa, è stato piuttosto sincero su quello che potrebbe accadere presto tra i pali parigini.

DUALISMO - "Le prestazioni non sono mai lineari in una stagione. Tutti i giocatori hanno degli alti e bassi. Non posso dire che Donnarumma non abbia avuto un buon rendimento, ma è chiaro che abbiamo due portieri di alto livello", ha premesso Pochettino. "Keylor Navas è tornato dal Costa Rica con un infortunio rimediato con la sua Nazionale. Ieri ha lavorato con il gruppo ed è tornato disponibile. Vedremo chi giocherà la prossima partita. Tutti i giocatori, non solo i portieri come in questo caso, durante una stagione hanno alti e bassi. Tutti i calciatori commettono degli errori". Insomma, Donnarumma è avvisato...