Donnarumma verso il Psg. Ma dovrà salutare il numero 99

Il portiere è sempre stato legato al numero dell'anno della data di nascita

L'avventura al Milan si è definitivamente conclusa per Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano, impegnato ora con la Nazionale agli Europei, sta valutando quale sarà la sua prossima squadra. Attualmente sembra tutto fatto per il trasferimento al Paris Saint-Germain, la squadra in pole position per averlo in rosa, anche se ovviamente non manca la concorrenza. Oltre al fattore linguistico ci sarebbe un'altra novità per lui.