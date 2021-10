Drogba ammette: “Troppo duri con Mbappé, sta ancora imparando”

Kylian Mbappé è stato spesso criticato per il suo rendimento in Nazionale. Didier Drogba si schiera in sua difesa

Redazione ITASportPress

Anche i campioni sono sotto esame. E' il caso di Kylian Mbappé. L'attaccante francese, infatti, è chiamato a riscattarsi dopo un Europeo opaco, macchiato dal rigore fallito contro la Svizzera negli ottavi di finale. Le aspettative sono elevate e la conquista della Nations League potrebbe zittire le critiche. L'attaccante ivoriano Didier Drogba spiega il suo punto di vista sul giocatore del Paris Saint-Germain ai microfoni di Telefoot: "Siamo un po' troppo duri con lui, spesso ci dimentichiamo che è giovane e sta ancora imparando. Purtroppo ci si annoia molto rapidamente...".