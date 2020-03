Dugarry attacca Mbappé: “Se fossi un suo compagno, lo picchierei”

Kylian Mbappé non è nuovo alla luce dei riflettori. L’attaccante francese, infatti, è noto per le sue prodezze e per i gol a raffica. Tuttavia, nell’ultimo periodo, il bomber del Paris Saint-Germain ha combinato più di un pasticcio, finendo nel mirino delle critiche. Dapprima, nel match contro il Bourdeaux ha ignorato Edinson Cavani smarcato per tentare una complicata conclusione di rabona, terminata a lato. Poi, quando il tecnico Thomas Tuchel lo ha richiamato in panchina al 67′ della sfida contro il Montpellier, si è scatenato in una feroce polemica: “Non è tennis, non hai rispetto”, avrebbe detto al proprio allenatore. Quanto basta per aver spinto la leggenda francese Christophe Dugarry a criticarlo senza mezze misure a RMC: “Se fossi stato in Cavani, un trentaduenne con 200 gol per il PSG, e Mbappe si fosse comportato così con me, l’avrei aspettato negli spogliatoi e gli avrei dato un gran calcio”. Un attacco durissimo.