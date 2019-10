Dugarry bacchetta Mbappé: “Si sta Neymarizzando…”

Brilla ancora una volta la stella di Kylian Mbappé. L’attaccante del Paris Saint-Germain ha infatti realizzato una tripletta nella gara vinta dai francesi per 5-0 sul campo del Bruges, rendendosi protagonista di una prestazione sontuosa. Il giocatore, al termine del match, ha dichiarato che ha voluto dimostrare come sia difficile fare a meno di lui. Parole che non sono piaciute all’ex centravanti Christophe Dugarry, che, a RMC, ha bacchettato il giovane talento del Psg.

STILE NEYMAR – “Sono un po’ ruvido, anche se non voglio spezzare il mio sogno con Mbappé: penso che si stia Neymarizzando, ho percepito un approccio troppo individualistico”.