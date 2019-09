Fabregas, flop contro il Marsiglia: la stampa gli dà 2 in pagella

Il Monaco non riesce a risollevarsi. La formazione del Principato sta vivendo un momento difficilissimo con due punti in quattro gare. Il simbolo di questo flop è Cesc Fabregas: il centrocampista spagnolo si è reso protagonista di una pessima prestazione nel match perso contro l’Olympique Marsiglia per 4-3. Un disastro totale che gli è valso un primato poco lusinghiero nei giudizi della stampa francese. E’ stata L’Equipe a scagliarsi con maggiore durezza contro il campione del mondo 2010: il giornale è arrivato a rifilargli un sonoro 2, rendendolo il peggiore in assoluto del match di Ligue 1. Insomma, il momento di Fabregas è davvero durissimo.