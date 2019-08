Fabregas rosso, il Monaco affonda: 3-0 dal Lione

La Ligue 1 si apre con un big match. Il Monaco cerca risposte, l’Olympique Lione conferme. Ad uscire vincitrice è la squadra della città nella regione del Rodano con un rotondo 3-0. In gol al 5′ Moussa Dembelé, imitato da Memphis Depay al 36′ e da Lucas Tousart all’80. Un ruolo importante all’interno della gara è recitato dall’espulsione di Cesc Fabregas. Il centrocampista spagnolo viene espulso su suggerimento del Var per un fallo non rilevato inizialmente dal direttore di gara. La consultazione del monitor induce l’arbitro ad estrarre il cartellino rosso: decisive le immagini di un calcio da dietro, non violento, ma comunque sanzionabile.