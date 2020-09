Falsa partenza per il Paris Saint-Germain: battuto 1-0 dal Lens

Colpo di scena nel debutto stagionale del Paris Saint-Germain: i campioni di Francia in carica cadono in casa del Lens per effetto della rete di Ganago, agevolato dallo svarione del portiere Bulka. Uno scivolone inaspettato, giustificato in parte dalle tantissime assenze tra i parigini, complici anche i casi di Coronavirus.

LA GARA

Si intuisce presto che non sarà una serata semplice per i parigini. Al 5′ Ganago si avventa sul pallone e va al tiro, venendo chiuso in extremis dalla retroguardia avversaria. Passano 12 minuti e il Lens si ripete, stavolta in maniera più chiara: ancora Ganago si ritaglia lo spazio per tirare e la palla va sul palo. Il PSG prova a replicare, ma non riesce mai a inquadrare lo specchio della porta. Al 35′ nuova chance per il Lens: colpo di testa di Banza e salvataggio miracoloso di Kurzawa sulla riga. Nella ripresa il risultato si sblocca e a sorpresa sono i padroni di casa a passare in vantaggio grazie all’errore del portiere Bulka che sbaglia il rinvio e serve a Ganago il più facile dei palloni. L’estremo difensore evita il raddoppio poco dopo su colpo di testa di Banza. Non basta per impedire ai parigini di capitolare.