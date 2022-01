Finalmente Sergio Ramos: “Felice per primo gol col Psg. Inizio difficile ma ora…”

Il difensore ha giocato l'intera gara e ha segnato la sua prima rete in maglia parigina

C'è spazio anche per la prima rete in maglia Paris Saint-Germain di Sergio Ramos nel poker rifilato dai parigini al Reims. Il difensore spagnolo, arrivato in questa stagione dopo l'addio al Real Madrid, ha finalmente giocato una gara intera trovando il gol che tanto mancava. Ai microfoni di Amazon Prime Video, il centrale ha commentato l'esito della gara ma anche la gioia per una ritrovata forma fisica oltre che per la marcatura.

GIOIA - "Sono contento di aver giocato 90 minuti e sono contento personalmente perché è il mio primo gol con il Psg, spero ce ne saranno molti di più", ha detto Sergio Ramos. "Sono passate tre settimane da quando ho ripreso in modo normale ad allenarmi con il gruppo. La cosa più importante è riprendere il ritmo, sentire la routine giorno dopo giorno per continuare a progredire fisicamente e portare la versione migliore di me stesso in questa squadra. Abbiamo la Coppa, abbiamo il Campionato, abbiamo la Champions League, è il momento migliore per rimettersi in forma. Sono molto contento perché sono stato fuori dal campo per molto tempo".