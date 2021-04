Florenzi ancora innamorato della Roma: “La maglia giallorossa mia seconda pelle”

Il Paris Saint-Germain è vicino alla seconda semifinale di Champions League consecutiva. Un traguardo stregato per tanti anni e ora divenuto molto più abbordabile. Domani i parigini dovranno difendere il 3-2 ottenuto in casa del Bayern Monaco. Basterà non perdere con due gol di vantaggio o con risultati che vanno dal 4-3 in crescendo. I francesi potranno contare sull’esperienza internazionale di Alessandro Florenzi: l’esterno ha già vissuto notti magiche a Roma.

INNAMORATO

Ai canali ufficiali del Psg, Florenzi ha parlato del suo amore per la Roma: “Mi porto dentro due grandi emozioni: la prima è aver vinto lo scudetto con la Primavera da capitano, la seconda quella di aver esordito in Nazionale. La maglia della Roma è come una seconda pelle, mi ha fatto crescere come uomo e giocatore, non potrò mai dimenticarlo. Sono veramente orgoglioso di essere riuscito a realizzare il mio sogno, che da bimbo nato a Roma e romanista, era quello di giocare per questa fantastica maglia”.