Francia, il calcio si ferma fino ad agosto: Ligue 1 terminata

Il calcio in Francia si fermerà fino ad agosto. Ad annunciarlo il primo ministro Edouard Philippe, che ha così dichiarato: “La stagione 2019/20 degli sport professionistici, compreso il calcio, non potrà riprendere”. Stop definitivo quindi anche per i campionati di Ligue 1 e Ligue 2, che adesso dovranno decidere in merito all’assegnazione di titoli, promozioni, retrocessioni e qualificazioni alle coppe europee. Una notizia che era già stata anticipata nelle scorse ore da RMC Sport e che è destinata a lasciare un segno sull’intero mondo del calcio europeo: quello francese è infatti il primo grande torneo a dire definitivamente basta.