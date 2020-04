Francia, il sindacato dei calciatori: “Rinunciare alla ripresa dei campionati”

Nessuna ripresa dei tornei in Francia. Questo l’appello lanciato da Sylvain Kastendeuch, co-presidente dell’Unione dei calciatori professionisti francesi (UNFP), il quale, attraverso le colonne di Le Monde, ha invitato a prendere una decisione che salvaguardi innanzitutto la salute pubblica.

RIPRESA – “L’emergenza economica non deve avere la precedenza sulla salute pubblica. Dobbiamo rinunciare a una ripresa del campionato che, in queste condizioni, sarebbe affrettata e pericolosa. Raccogliamo oggi le condizioni per una prossima stagione di successo. Accettiamo l’ida di una forma di distruzione creativa provocata da questa crisi. Per consentire ai nostri talenti di continuare a brillae, credo sia più ragionevole e giusto fare oggi una scelta guidata dalla ragione per fare domani quella di cuore”.