Francia, l’idea della Federcalcio: fine della stagione il 20 luglio

Il calcio si ferma e attende sviluppi riguardanti l’emergenza Coronavirus. La pandemia spaventa per le proporzioni della sua diffusione e il numero di morti. Così si cerca di avere un quadro chiaro e sicuro prima di ripartire. In Francia si valuta il momento del rientro in campo. Attualmente il presidente della Federcalcio francese, Noel Le Graet, avrebbe proposto di giocare fino a luglio inoltrato, chiudendo la stagione il 20 luglio e concludendo i bilanci il 31 dello stesso mese. Una soluzione resa possibile con la concessione di deroghe per i contratti in scadenza il 30 giugno e per il fisco. La nuova stagione riprenderebbe a settembre. Lo riporta L’Equipe.