L’emergenza Coronavirus sta ormai colpendo tutta Europa. In Francia, per cercare di limitare il numero di contagiati, è stata disposta la disputa a porte chiuse di tutte le partite di Ligue 1 e di Ligue 2 fino al prossimo 15 aprile. Una misura che si è resa necessaria dopo l’impennata di casi registrati nel Paese in questi ultimi giorni e che segue quanto era già accaduto nelle scorse settimane in Italia, prima che i campionati venissero sospesi fino al 3 aprile.