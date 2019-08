Futuro Neymar, il Psg scarta il Barcellona

Neymar è sempre più vicino all’addio al Paris Saint-Germain. Il brasiliano ha manifestato il desiderio di cambiare aria già da settimane, ma il suo futuro non sarà al Barcellona come da lui auspicato. Secondo quanto raccolto da AS, il club francese avrebbe infatti scartato i blaugrana, formazione dalla quale era stato acquistato due anni fa per 222 milioni di euro, come possibile destinazione dall’attaccante. I parigini preferirebbero venderlo al Real Madrid ed avrebbero già aperto alla possibilità di trattare con qualsiasi tipo di formula.

Una soluzione che farebbe felice il tecnico dei blancos Zinedine Zidane, che potrebbe così contare su un ulteriore rinforzo per il proprio reparto offensivo dopo gli acquisti di Hazard e Jovic.