Galeone, che attacco a Verratti: “Si accontenta dei soldi, non è migliorato…”

Marco Verratti è una delle colonne del Paris Saint-Germain e della Nazionale di Roberto Mancini, ma il suo rendimento non soddisfa l’ex tecnico Giovanni Galeone, che lo ha duramente attaccato nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport.

VERRATTI – “Il nostro calcio è questo, in giro fenomeni non ne vedo. Verratti, dopo un paio di anni al Pescara, era considerato il nuovo Pirlo. Ora gioca in Francia dal 2012 ma non mi sembra migliorato. Ormai si accontentano dei soldi e non pensano a crescere. Anche Chiesa e Insigne, se dovessero andare all’estero, sarebbero giocatori normali, uguali a tanti altri. Da noi bastano due partite per battezzare un fenomeno”.