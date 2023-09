Galtier sulle accuse di razzismo: “Tutto falso, sono il contrario”

Accusato a più riprese di razzismo, l'ex allenatore del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, ha rilasciato un'intervista a Canal + in cui ha analizzato il tema. Ancora una volta, l'allenatore ha voluto chiarire la sua posizione in merito alle accuse rivolte: "È falso, assolutamente falso" - ha subito dichiarato Galtier, esonerato in estate dal Paris Saint-Germain. Inoltre, in passato il francese è stato etichettato come irrispettoso verso la cultura musulmana e il Ramadan. Anche in questo caso, l'allenatore si difende: "Non accetto sentire che Christophe Galtier è razzista, io sono il contrario, ho sempre rispetto per la mia squadra" - ha spiegato Galtier ai microfoni di Canal +.