Giuly: “Strana la posizione di Messi in campo, ecco come dovrebbe giocare”

Ludovic Giuly analizza il momento di Leo Messi al Paris Saint-Germain

L'esperienza di Leo Messi al Paris Saint-Germain si sta rivelando meno brillante di quanto immaginato. Solo in Champions League l'argentino ha brillato, mentre in Ligue 1 ha centellinato forze e prodezze. Secondo l'ex attaccante Ludovic Giuly, ci sarebbe una pecca tattica imputabile al tecnico Mauricio Pochettino. Queste le sue parole a Le Parisien: "Vederlo partire da destra è strano, sarebbe meglio farlo giocare al centro. Ma è una scelta dell'allenatore, per dare equilibrio alla squadra. Io preferirei vederlo dietro gli attaccanti, nel cuore della partita, come è stato negli ultimi mesi al Barcellona. Neymar tende ad accentrarsi, Kylian si trova bene come centravanti perché vuole la profondità. Messi è il migliore del pianeta: gli chiediamo un sacco di cose ma non sente la pressione perché sa che riesce a far tutto. Abbiamo visto contro il City che è ancora al top, non ha perso nulla. È solo un momento di sfortuna".