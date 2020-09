Guai in vista per Neymar, il brasiliano accusato di razzismo

Neymar Jr. ancora al centro dell’attenzione. Dopo l’espulsione rimediata contro il Marsiglia, il giocatore aveva denunciato gli epiteti razzisti a lui rivolti da un avversario, ma ora emergono altri elementi che mettono il brasiliano in una posizione piuttosto scomoda.

NEYMAR ACCUSATO DI RAZZISMO

Secondo quanto raccolto dalla stazione radio spagnola Cadena COPE il giocatore del Paris Saint-Germain si sarebbe rivolto con epiteti razzisti a Sakai, difensore giapponese del Marsiglia. Parole che se confermate potranno portare a sviluppi piuttosto pesanti per l’ex Barcellona. Per ora Neymar non ha ancora smentito tramite comunicati ufficiali, ma è probabile che ci saranno risvolti attorno a questo caso.