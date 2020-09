Guai in vista per Neymar, il brasiliano deve 34 milioni di euro al Fisco

Neymar Jr. ha lasciato la Spagna 3 anni fa quando dal Barcellona si è trasferito al Paris Saint-Germain. Quest’estate durante la crisi societaria blaugrana diverse indiscrezioni lo avevano riavvicinato a Messi e compagni, ma l’affare non è mai decollato.

NEYMAR DEVE 34 MILIONI AL FISCO

Il richiamo della Spagna c’è ancora, ma questa volta non è il Barcellona. Lo spagnolo infatti figura nella lista ‘inadempienti’ del Fisco spagnolo per una cifra pari a 34 milioni di euro. Una brutta notizia che non farà sicuramente piacere al fenomeno dei parigini che ora dovrà trovare una soluzione in tempi brevi.