Herrera controcorrente: “Titolo col Psg? Non ho festeggiato. Triste vincere primo campionato così”

Via dal Manchester United per vincere il suo primo campionato. Ander Herrera ci è riuscito col Paris Saint-Germain ma non è comunque soddisfatto del tutto.

Complice lo stop forzato alla Ligue 1, il titolo di Campione di Francia, non rende poi così felice il classe 1989 che ai microfoni di ESPN, come riporta anche France Football ha ammesso: “Ad essere sincero, non ho festeggiato il titolo ottenuto. Adoro il calcio, ma adoro giocare e vincere i trofei sul campo”.

DIVERSO – “Ovviamente è bello avere un altro titolo, ma non è la stessa cosa. Avrei voluto festeggiare con i nostri tifosi e i miei compagni di squadra. Non avevo ancora vinto un campionato da quando sono diventato un professionista. A Manchester abbiamo avuto l’opportunità di vincere qualche trofeo ma non la Premier League. Quindi non vedevo l’ora di riuscire ‘ad alzare’ un campionato, ma avrei voluto farlo sul campo. Devo dire che è un po’ triste ottenere così il mio primo titolo di campione, anche se l’abbiamo meritato”.