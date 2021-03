Icardi allontana il mercato: “Sono felice al PSG”

Torna a parlare Mauro Icardi, l’attaccante del Psg è tornato prepotentemente di moda in Italia con vari club pronti a puntare sull’ex Inter. Dal canto suo l’argentino non pensa al mercato, anzi rinnova il suo amore per il club parigino: “Quando sono arrivato in prestito ho fatto di tutto per guadagnarmi la conferma – afferma il centravanti ai canali ufficiali dei parigini – , il primo anno è stato buono. Sono molto felice che il PSG abbia esercitato il diritto di riscatto e che mi abbia fatto firmare un contratto per i prossimi quattro anni. Questo è un motivo di orgoglio per me. Qui mi trovo bene e sono in una grande squadra: tutto ciò che serve a un giocatore”.

