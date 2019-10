Icardi, ancora una doppietta: “Psg? La squadra migliore in cui abbia mai giocato…”

Primo Classique per Mauro Icardi e primi, decisivi, gol in una delle sfide più sentite di tutto il campionato francese. Il bomber del Psg ha messo a segno una doppietta nel 4-0 finale dei suoi contro il Marsiglia. Due gol che vanno a sommarsi alle reti già realizzate in Champions e nelle prime uscite.

Al termine della gara, l’attaccante di proprietà dell’Inter ha avuto modo di far parlare di sé anche per le sue dichiarazioni: “Sono molto contento per questa vittoria, è importante per la squadra. Sono felice di aver segnato due gol, sono venuto qui per segnare e vincere. Il Psg è la squadra migliore in cui abbia mai giocato. C’è armonia con i miei compagni”, ha detto Icardi a Canal Football Club.