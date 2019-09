Icardi, clausola speciale sul contratto col Psg: se venisse riscattato…

Il trasferimento di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain è stato, indubbiamente, tra gli affari più clamorosi del finale della finestra di calciomercato. Il bomber argentino si è trasferito in Francia dall’Inter al termine di una querelle durata mesi e mesi.

Prestito con diritto di riscatto, questa la formula decisa tra le due società ma anche una clausola molto particolare che, secondo quanto informa il Corriere dello Sport, permetterebbe all’attaccante di decidere il proprio destino.

NELLE SUE MANI – Stando a quanto si apprende, infatti, Icardi potrebbe scegliere cosa fare del proprio futuro. In caso di riscatto da parte del Psg – prezzo fissato a 70 milioni in favore dell’Inter -, l’argentino potrebbe anche dire di no e tornare a Milano. Insomma, tutto è nelle sue mani. Il centravanti, infatti, non ha mai nascosto, anche attraverso le parole della sua agente nonché moglie Wanda Nara di voler rimanere all’Inter. Possibilità che rimarrebbe anche nel caso che i francesi decidessero di volerlo riscattare a giugno…