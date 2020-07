Icardi difende Neymar: “Non è come viene dipinto dai giornali”

Croce e delizia. Neymar non conosce vie di mezzo. L’attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain è noto per le prodezze in campo e per le sue trovate fuori dal rettangolo di gioco. Inevitabilmente il suo comportamento lo ha messo al centro dell’attenzione, rendendolo un facile bersaglio per le critiche di tifosi e stampa.

DIFESA

Mauro Icardi è abituato a giocare in attacco, affiancando proprio Neymar. Tuttavia il bomber del PSG fa un’eccezione e ai microfoni di France Football si schiera in difesa del compagno di squadra: “Le persone può essere che vedano le cose in un’altra maniera dall’esterno, ma la realtà è completamente diversa. Sappiamo bene che tipo di giocatore è Neymar. E quando voi conoscerete veramente l’uomo, puoi solo andare d’accordo con lui perché è lontano dalle storie riportate dai media. E’ un compagno di squadra che non esita ad assicurarsi che gli altri si stiano bene. I grandi giocatori sono i primi a dare l’esempio. E’ un ragazzo sempre felice e che va d’accordo con tutti. E’ umile. È importante essere naturali perché, alla fine, siamo come una grande famiglia che trascorre quasi ogni giorno insieme. Il suo buon umore ci fa sentire bene ogni giorno. Tutto ciò che ti ho appena detto su Neymar si applica anche a Mbappé. E’ un ragazzo che è ancora giovane ma ha già ottenuto grandi risultati. E’ estremamente maturo per la sua età. Il suo comportamento contribuisce anche alla buona atmosfera che c’è all’interno del gruppo”.