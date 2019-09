Icardi: “PSG potenza mondiale, darò tutto per questa squadra”

Mauro Icardi ha deciso: rinnovo con l’Inter e poi via in Francia, al Paris Saint-Germain. L’attaccante argentino è pronto a riscattarsi con il club vincitore delle ultime due Ligue 1. Dopo le foto di rito con la maglia dei campioni francesi, Icardi ha rilasciato le prime dichiarazioni: “Vorrei ringraziare il Paris Saint-Germain per la fiducia che ha mostrato nei miei confronti. Darò tutto quello che ho per aiutare la mia nuova squadra ad arrivare il più lontano possibile in tutte le competizioni. Il PSG è diventato una potenza mondiale, acquistando alcuni dei migliori giocatori negli ultimi anni. Le ambizioni del club sono alte e sono convinto che abbiamo le carte in regola per arrivare lontano. Non vedo l’ora di scendere in campo al Parc des Princes, uno stadio famoso per la sua bellezza e la sua passione”.