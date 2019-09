Icardi, super intesa con Keylor Navas. E c’è l’idea di un viaggio…

Nonostante un ambientamento non semplice, Mauro Icardi sembra aver trovato un grande amico al Paris Saint-Germain. Infatti, l’attaccante argentino ha legato in particolar modo con il portiere Keylor Navas. In un’occasione il bomber si è fatto immortalare in una foto con l’estremo difensore costaricano, avendo sullo sfondo la Tour Eiffel. Poi, attraverso una storia Instagram della moglie-agente di Icardi, Wanda Nara, è stata resa nota una cena tra i due giocatori del PSG con le rispettive famiglie. E come postato dalla stessa Wanda spunta anche l’ipotesi di un possibile viaggio insieme. La destinazione, però, non è ancora stata resa nota.