Il calcio riparte, ma non in Francia. L’Equipe si schiera: “Come dei fessi?”

Emblematica prima pagina odierna del noto quotidiano francese L’Equipe che affronta il tema della ripartenza del calcio in Europa con una domanda di protesta nei confronti del Governo e della decisione di sospendere la Ligue 1 e il pallone.

“Come dei fessi?”. Questa la frase scelta dal giornale francese con tanto di tabella che mette in evidenza come dappertutto, in Europa, il pallona ha ripreso a rotolare. Ovunque, ma non in Francia, dove appunto la Ligue 1 è stata fermata definitivamente con tanto di assegnazione del titolo al Paris Saint-Germain e le rispettive posizioni per le squadre in Coppa e annesse retrocessioni. Il campionato di Ligue 1 è, infatti, l’unico tra i top 5 campionati europei ad essere stato fermato. Tra le tante polemiche in corso, quella senza sosta del patron del Lione Jean-Michel Aulas che non si dà per vinto e pare non aver ancora perso le speranze per un cambio di rotta del Governo e degli organi competenti.