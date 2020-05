Il Marsiglia parlerà arabo: contatti con membro della famiglia reale

Il futuro del Marsiglia potrebbe essere un cambio di proprietà. Secondo le recenti informazioni che arrivano da Koora, uno dei media più importanti degli Emirati, Al Waleed Bin Talal, membro della famiglia reale dell’Arabia Saudita, considerato tra gli uomini più ricchi del paese, sarebbe interessato all’acquisto del club.

Per la Ligue 1, quindi, si prospetto un curioso duello a tinte arabe tra il Marsiglia e il Psg per battagliare per il titolo di campione di Francia. Nelle scorse ore, Franck McCourt, attuale proprietario del club francese, ha pubblicamente messo in vendita la società e sta portando avanti possibili trattative anche con il magnate arabo. L’obiettivo dello sceicco sarebbe lo stesso che ha portato Al-Khelaifi, patron del Psg, ad acquistare la società per riportare in alto il nome della squadra.