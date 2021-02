Il Monaco ferma il Psg, Kovac: “Abbiamo stoppato Mbappé con 3-4 uomini a marcarlo. Ligue 1? Non siamo da titolo ma…”

Lo aveva detto anche alla vigilia della gara, con la giusta tattica si poteva fare risultato. E così è stato: il Monaco di Niko Kovac ha vinto la sfida del Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain e si mantiene al quarto posto in classifica accorciando notevolemente le distanze con le prime tre. Al termine della sfida, parlando a Canal +, il mister del club del Principato ha avuto modo di svelare qualche segreto sul successo per 0-2.

Monaco vincente, parla Kovac

“Sono molto contento della prestazione della mia squadra. Il Psg è una grande squadra ma noi abbiamo giocato molto duramente per 90 minuti e ci siamo meritati la vittoria”, ha esordito Kovac evidentemente soddisfatto del successo contro i parigini. “Non hanno avuto tante opportunità e devo rendere merito ai miei calciatori. Il nostro piano era chiaro: dovevamo togliere dalla gara Mbappé. Per questo gli abbiamo messo 3-4 giocatori a marcarlo. Siamo stati bravi in difesa senza concedere tante occasioni”.

E ancora in ottica campionato: “Noi da titolo? No, non siamo a livello di Lille, Psg e Lione ma il nostro obiettivo è rimanere in questa situazione e possibilmente staccare la quinta e la sesta. In ogni caso mancano ancora delle partite e se ci sarà la possibilità di colmare il distacco dalle prime ci proveremo…”.