Il Napoli non molla Pépé, l’indizio social arriva da Malcuit

Viste le difficoltà per arrivare a James Rodriguez, il Napoli comincia a guardarsi intorno e Nicolas Pépé sembra essere diventato un obiettivo davvero importante. L’ivoriano che gioca nel Lille piace tanto, ma costa di più e la concorrenza è altissima con PSG e Arsenal in prima fila per aggiudicarsi l’esterno d’attacco.

Un indizio sulla volontà del club partenopeo di arrivare a Pépé lo dà direttamente da un calciatore azzurro: Malcuit ha, infatti, pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae insieme all’ex compagno di squadra con un messaggio che ha infiammato e ha acceso le speranze dei tifosi del Napoli: “Può essere fratello, nella serie A”. Una foto poi rimossa, ma ormai era tardi con il messaggio che aveva già fatto il giro del web.