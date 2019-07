Il Psg presenta le nuove maglie: Mbappé e Verratti testimonial in compagnia di…Djorkaeff

I campioni di Francia si apprestano ad iniziare una nuova stagione. Dopo il successo in Ligue 1, il Paris Saint-Germain andrà a caccia di successi anche in Europa. Nonostante la situazione relativa soprattutto al mercato non sia delle più serene – con il caso Neymar sempre all’ordine del giorno -, giocatori e tifosi hanno potuto passare una giornata serena per la presentazione della seconda maglia da gioco.

Come si vede dai canali social ufficiali del club, il Paris Saint-Germain ha presentato la seconda divisa per la nuova stagione. Completo rosso con particolari neri, con lo sponsor tecnico Jordan in evidenza. Per la presentazione sono stati scelti Marco Verratti e Kylian Mbappé, veri e propri beniamini dei tifosi. A rendere tutto ancor più speciale, la presenza di un grandissimo storico ex calciatore francese: Youri Djorkaeff.