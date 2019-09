Il selfie più caro della storia: una foto con Mbappé costa al tifoso 1500 euro

Cosa non si farebbe pur di avere una fotoricordo col proprio idolo. Anche prendersi una bella multa e rischiare il carcere.

Succede in Francia, in Ligue 1, e il protagonista è un sostenitore di Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain. Come racconta Marca, l’episodio risale al 31 marzo e al match tra il Tolosa e i campioni parigini. All’intervallo della gara, un tifoso del centravanti aveva sorpreso la sicurezza riuscendo ad entrare in campo e a raggiungere la stellina del Psg. Un gesto che, nonostante la foto scattata con Mbappé, gli è costato davvero caro.

Infatti, dopo aver rischiato una pena ben più grave – la multa poteva andare dai 500 ai 15000 euro e anche il carcere -, il tribunale di Tolosa ha deciso di comminare al fan ‘solamente’ un’ammenda da 1500 euro e il divieto di entrare negli stadi per 6 mesi. Insomma, un selfie…davvero molto caro ma siamo sicuri che per il tifoso ne sarà valsa la pena.